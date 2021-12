Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auto liegt auf der Seite - Polizei sucht mit Hubschrauber nach dem Fahrer

Erwitte (ots)

Am Dienstag (28. Dezember 2021) wurde der Polizei gegen 17.30 Uhr, ein an der Bruchstraße auf der Seite liegender Wagen, gemeldet. Zeugen hatten von dort aus noch einen Mann weggehen sehen. Die Beamten stellten Blutspuren im Wagen fest, sodass nicht auszuschließen war, dass der Fahrer ärztliche Hilfe benötigen würde. Durch Ermittlungen an der Halteranschrift konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 37-jährigen Mann aus Lippstadt mit aktuell unbekannten Aufenthaltsort handeln würde. Unter Einbindung eines Polizeihubschraubers suchten zahlreiche Polizeikräfte erfolglos das Umfeld um den Unfallort ab. Der 37-Jährige meldete sich jedoch in den Morgenstunden bei der Polizei und gab an, dass er nach dem Unfall unter Schock einfach vom Unfallort fortgegangen sei. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen "Unfallflucht" eingeleitet. (reh)

