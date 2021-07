Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.7.2021, 12.15 Uhr ereignete sich auf der Straße Auf dem Tigge in Beckum ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen. Ein 37-Jähriger bog mit einem Lkw von einem Firmengelände auf die Straße Auf dem Tigge ab. Dabei stieß er mit dem von links kommenden Pkw eines 18-Jährigen aus München zusammen. Der Lkw-Fahrer aus Wickede wurde bei dem Unfall leicht und der Autofahrer schwer verletzte. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße Auf dem Tigge war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell