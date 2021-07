Polizei Warendorf

POL-WAF: Oedle. Besitzer eines Trekkingrads gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines Trekkingfahrrads, das Polizisten am 4.7.2021 gegen 16.50 Uhr in Oelde, an der Straße Am Bahnhof sicherstellten. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingsfahrrad Modell TR-Sport der Marke Lizzard. Das Fahrrad hat eine Federgabel, eine gefederte Sattelstütze, einen Tacho, eine Kettenschaltung und ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Auf dem Fahrrad sind Aufkleber des Vereins FC Schalke 04 aufgebracht. Wem gehört dieses Fahrrad? Oder wer kennt den Besitzer des Trekkingfahrrads? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

