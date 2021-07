Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 7.7.2021, 11.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger auf der Straße Westwall in Beckum schwer verletzt wurde. Der Jugendliche beabsichtigte, von der Straße Westwall kommend, mit seinem Fahrrad die Straße Dalmerweg zu überqueren. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden Pkw eines 65-jährigen Beckumers zusammen. Dieser befuhr mit seinem Auto den Dalmerweg in Richtung Paterweg. Der Pkw-Fahrer versuchte noch durch ein Bremsmanöver den Unfall zu verhindern, was ihm nicht gelang. Der 17-jährige Beckumer stürzte und zog sich die schwere Verletzung zu. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

