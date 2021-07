Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Aufmerksamer Zeuge gab Hinweis auf Ausfallerscheinungen

Warendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge gab Hinweise auf den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 7.7.201, gegen 15.45 Uhr in der Hagengasse in Freckenhorst ereignete. Der Unbekannte fuhr gegen zwei Blumenkübel und soll deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt haben. Während der Fahndung nach dem Auto samt Fahrer stellten Polizisten dieses auf der Freckenhorster Straße in Warendorf fest und kontrollierten den Flüchtigen. Der 51-Jährige gab gegenüber den Beamten an, alkoholisiert zu sein. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest, den der Mann durchführte. Daher nahmen die Beamten den Heidener mit zur Blutprobenentnahme und untersagten ihm bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt mit dem Pkw.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell