Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ursache nach Dachstuhlbrand ermittelt

Warendorf (ots)

Nach dem schweren Dachstuhlbrand am Mittwoch (07.07.2021, 14.30 Uhr) an der Straße Ostwall in Ahlen, ist jetzt die Brandursache ermittelt. Ein technischer Defekt in einer Verteilerdose ist für den Ausbruch des Feuers auf dem Dachboden verantwortlich.

Alle anwesenden Personen im Haus konnten sicher evakuiert werden - verletzt wurde niemand.

Ein am Straßenrad geparkter PKW wurde durch herabfallende Teile des Hauses beschädigt.

Der Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell