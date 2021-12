Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Drei Schwerverletzte und 10.000 Euro Sachschaden

Erwitte (ots)

Drei Schwerverletzte und circa 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (28. Dezember 2021) auf der Soester Straße/Zubringer der B55. Eine 36-jährige Soesterin und ihre 13-jährige Beifahrerin standen gegen 19.35 Uhr mit ihrem Wagen vor der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur der Soester Straße (B1), um dann ihre Fahrt über den Zubringer auf der B55 fortzusetzen. Als die Ampel für den Geradeausverkehr in Richtung Soest auf Grünlicht schaltete, fuhr die 36-Jährige mit ihrem Wagen los, obwohl die Ampel für Linksabbieger noch Rotlicht hatte. Ein hinter ihr befindlicher Autofahrer versuchte die Soesterin noch durch Hupen auf die Situation aufmerksam zu machen. Beim Abbiegen kollidierte die 36-Jährige mit dem Wagen einer aus Richtung Soest entgegenkommenden 40-jährigen Soesterin. Alle drei Beteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht, in denen sie stationär aufgenommen wurden. (reh)

