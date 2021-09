Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ticketbetrug auf Facebook

Attendorn (ots)

Am 14.09.2021 kaufte ein 29-Jähriger in den Abendstunden Fußballtickets über Facebook und überwies dem unbekannten Täter 180 Euro. Der Ticket-Verkauf war nur vorgetäuscht. Vorsicht beim Kauf von Tickets durch unbekannte Anbieter, die Polizei gibt hier Hinweise an den Bürger: Kaufen Sie Tickets bei namhaften Anbietern. Begehrte Tickets, die günstig angeboten werden, sind in der Regel betrügerische Angebote. Besteht der Verkäufer auf eine Vorauszahlung, sollten Sie vom Kauf Abstand nehmen. Bestehen Sie auf eine persönliche Übergabe Ihrer Tickets und bezahlen Sie erst dann.

