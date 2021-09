Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Drolshagen (ots)

Am Sonntag (12.09.2021) wurde der Polizei gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen den Orten Iseringhausen und Drolshagen gemeldet. Ein 63-jähriger Rollerfahrer befuhr die Verbindungsstraße in Richtung Iseringhausen. Im Bereich einer Kurve kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 63-Jährige dem Pkw aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Roller entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

