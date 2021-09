Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung von Wahlplakaten im gesamten Kreisgebiet

Kreisweit (ots)

Im Kreisgebiet Olpe wurden am letzten Wochenende 19 Wahlplakate der Partei AfD beschädigt und abgerissen. Der Gesamtschaden ist aktuell noch unbekannt. An den vergangenen Tagen kam es bereits zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach wie vor gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Derzeit wird geprüft, ob der Staatsschutz in Hagen die weiteren Ermittlungen übernimmt.

