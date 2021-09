Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Olpe (ots)

Eine 16-Jährige befährt am heutigen Tag gegen 07:35 Uhr mit ihrem Roller die Bruchstraße in Richtung Innenstadt. Da der Verkehr vor ihr stockte, bremste sie ihr Zweirad ab und stürzte auf der Fahrbahnnässe. Die Rollerfahrerin verletzt sich bei dem Unfall leicht und konnte das Krankenhaus, nach ambulanter Behandlung, wieder verlassen. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden.

