Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 37-Jähriger in Polizeigewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Schorndorf: Renitenter Mann in der Notaufnahme

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr befand sich im örtlichen Krankenhaus ein stark betrunkener und renitenter Mann in der Notaufnahme, der die Station nicht verlassen wollte. Weil die Person überhaupt nicht zugänglich war, musste die hinzugerufene Polizei den 37-jährigen Mann zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam nehmen. Er wehrte sich gegen diese Maßnahme, weshalb die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet hat.

Kaisersbach: Kind bei Unfall verletzt

Auf dem Besucherparklatz eines Freizeitparks ereignete sich am Sonntag gegen 11.40 Uhr ein Unfall. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer stieß mit einem 8-jährigen Jungen zusammen, der zwischen parkenden Autos auf die Fahrspur trat. Der Bub wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Auto entstand bei dem Zusammenstoß geringer Sachschaden.

Rudersberg: Motorradunfall

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 18.45 Uhr die L 1119 zwischen Klaffenbach und Althütte. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle, nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinwirkung

Ein 54-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Sonntag gegen 20 Uhr von der Polizei in der Straße Hammerschlag kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinwirkung stand. Im Rahmen des daraufhin eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutuntersuchung durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

