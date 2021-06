Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Rollerfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag gegen 21.00 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Roller der Marke Yamaha die Crailsheimer Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er und zog sich dabei eine Verletzung an der Schulter zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

