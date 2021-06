Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Aspach: Vorfahrt missachtet, eine Person leicht verletzt

Am Samstag gegen 09.43 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Strümpfelbacher Straße / Konrad-Weiser-Straße zu einer Vorfahrtsverletzung. Eine 57-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf der Strümpfelbacher Straße in Richtung Ortsausgang. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus der Konrad-Weiser-Straße kommend in die Strümpfelbacher Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der BMW-Fahrerin, die dabei leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500.- Euro.

Fellbach: Von der Unfallstelle unerlaubt entfernt, Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom Freitag 20.00 Uhr bis Samstag 11.45 Uhr wurde ein auf einem Privatparkplatz in der Beskidenstraße abgestellte Pkw Skoda Fabia im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbacher, Tel.: 0711-57720, in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallstelle gesucht

Die 53-jährige Fahrerin eines Pkw Renault teilte dem Polizeirevier Schorndorf mit, dass sie sehr wahrscheinlich am Samstag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bereich der Panoramastraße, Goethestraße, Damaschke Straße und Heermannstraße mit ihrem Pkw Renault an einer Hauswand oder Mauerstück hängen blieb. Hierbei wurde die Abdeckung des rechten Außenspiegels stark beschädigt. Geschädigte, die einen entsprechenden Schaden an ihrer Hauswand oder Mauerstück feststellen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 08181-2040 in Verbindung zu setzen.

