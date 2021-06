Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Ellwangen: Brand eines Lagerzelts, hoher Sachschaden

Am Sonntag um 02.03 Uhr kam es auf dem Varta-Platz auf dem Gelände der Firma Varta zu einem größeren Brand eines Lagerzelts. Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet ein Lagerzelt komplett in Brand. In dem Lagerzelt waren ausschließlich Paletten gelagert. Das Feuer griff kurzfristig auf eine direkt angrenzende Lagerhalle über. Dieses Feuer konnte aber durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250.000.- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt. Die Feuerwehr Ellwangen war mit 13 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften im Einsatz. Die Werksfeuer der Firma Varta war ebenfalls im Einsatz. Bei dem Einsatz wurden zwei Personen der Werksfeuerwehr leicht verletzt.

Iggingen: Krad Lenker missachtet Vorfahrt, zwei Personen schwer verletzt

Am Samstag gegen 21.40 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw Fiat, von der B 29 kommend, auf der L 1157 in Fahrtrichtung Iggingen. Zur gleichen Zeit fuhr der 16-jährige Leichtkraftfahrer zusammen mit seinem 18-jährigen Sozius aus einem Feldweg heraus und wollte auf die L 1157 nach links in Richtung B 29 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Fiat Fahrerin, die noch versuchte den Unfall durch ausweichen und bremsen zu verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Leichtkraftradfahrer und wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000.- Euro.

Aalen: in Wohnung eingebrochen

Am Sonntag in der Zeit von 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Wiener Straße auf bislang noch unbekannte Art und Weise eingebrochen. Aus der Wohnung wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Adelmannsfelden: Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag gegen 20.56 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer den geschotterten Steinbassweg. Der 48-jährige stürzte alleinbeteiligt aus noch nicht bekannter Ursache und zog sich dabei schwere Kopfverletzung zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit ist nicht bekannt, ob er zur Unfallzeit einen Fahrradhelm trug.

Durlangen: Vorfahrt missachtet, mit Krad kollidiert, zwei Personen schwer verletzt

Am Samstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die Obergasse und wollte nach links in die Täfferroter Straße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigen 20-jährigen Kradfahrer und seiner 17-jährigen Sozia. Durch den Zusammenstoß wurde das Krad nach links umgeworfen und kam nach einer kurzen Rutschphase zum Stehen. Dabei zogen sich der Kradfahrer und seine Sozia schwere Verletzungen zu. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 7.500.- Euro.

Stödtlen: Fahrradfahrerunfall, eine Person schwer verletzt

Ein 79-jähriger und ein 86-jährige Fahrradfahrer befuhren den Wanderparkplatz an der L 1070 in Richtung der Ausfahrt zur L 1070. Der 86-Jährige bremste an der Einmündung bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 79-Jährige bemerkte das offensichtlich zu spät und fuhr leicht auf seinen Vordermann auf. Dadurch stürzten beide Radfahrer. Der 79-jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell