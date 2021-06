Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sucheinsatz am Baggersee - Jugendliche dringen in leerstehendes Gebäude ein - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Einbruch in Geräteschuppen

Aalen (ots)

Lorch: Sucheinsatz am Baggersee

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr teilten zwei Frauen der Polizei mit, dass sie im Baggersee in der Schorndorfer Straße für einen kurzen Moment eine Person erkennen konnten, von welcher sie glaubten, dass diese sich möglicherweise in einer Notlage befand. Daraufhin wurde zunächst mit mehreren Polizeikräften und einer Drohne das Ufer abgesucht bzw. der See überflogen. Im weiteren Verlauf wurde die Feuerwehr Lorch mit sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften sowie die DLRG Wasserrettung Ostalb/Rems-Murr mit 23 Kräften und mehreren Booten hinzugerufen. Trotz Einsatz von Booten, Tauchern, Strömungsrettern und Echolot konnte keine Person aufgefunden werden. Auch konnten im Uferbereich keine herrenlosen Kleidungsstücke oder ähnliches aufgefunden werden. Die Befragung von weiteren Badegästen verlief negativ ebenso ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vermisste Person, so dass gegen 22:45 Uhr die Suchmaßnahmen eingestellt wurden.

Aalen: Jugendliche dringen in leerstehendes Gebäude ein

Am Samstag gegen 18 Uhr drangen fünf Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren in ein leerstehendes Fabrikgebäude in der Ulmer Straße ein. Zunächst hielten sich die fünf Jungs im Bereich des Skaterparks auf. Anschließend begaben sie sich zu dem Gebäude und schlugen eine Scheibe ein, um dieses betreten zu können. Vier Jungs begaben sich anschließend auf das Dach. Durch die eintreffende Polizei konnte einer der Jungen im Gebäude und einer auf dem Dach angetroffen werden. Die anderen Drei konnten unweit entfernt fußläufig festgestellt werden. Die fünf Jungs wurden anschließend ihren Eltern übergeben.

Oberkochen: Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag wurde an einem geparkten Pkw, der in der Lenzhalde abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen und ein Schaden von ca. 700 Euro verursacht.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, gegen 16.45 Uhr, einen geparkten Pkw Hyundai, als er sein Fahrzeug in der Straße Oberer Heuchelbach im Bereich der Kleingärten wenden wollte. Er hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240

Ellwangen: Sachbeschädigung an Toilettenanlage

In der öffentlichen Toilettenanlage in der Oberamtsstraße wurden am Sonntag, zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, in der Herrentoilette die Wickelvorrichtung sowie Trennwände des Pissoirs aus der Verankerung gerissen und ein Sachschaden von ca. 1500 Euro verursacht. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Ins Schleudern geraten

Auf der B 29 zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch geriet am Sonntag ein 27-jährige VW-Lenker gegen 13.50 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach einem Überholvorgang ins Schleudern, driftete zwischen 50 und 100 Metern über die Fahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug letztlich überschlug und in einem Feld zum Stehen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Außerdem entstand Flurschaden.

Kirchheim/Ries: Radfahrer durch Traktor schwer verletzt

Von einem Feldweg von der Ziegelhäule in Richtung Blasienberg wollte am Sonntag gegen 10.50 Uhr eine 60-jährige Traktorlenkerin nach rechts in ein zu bewirtschaftendes Feld einbiegen. Beim Abbiegevorgang berührte sie einen entgegenkommenden 62-jährigen Pedelec-Lenker, welche stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Dieser musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Heubach: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 9 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße an einem geparkten Pkw Renault die Heckscheibe eingeschlagen und ein Schaden von ca. 350 Euro verursacht.

Mögglingen: Unfall zwischen Radfahrern

Auf dem Radweg zwischen Mögglingen und Hermannsfeld kam es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem Unfall zwischen mehreren Radfahrern. Weil ein Radfahrer sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, musste eine entgegenkommende Radfahrerin abbremsen. Der Radler hinter der Dame musste wegen dieser Bremsung nach links ausweichen, kam auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einer weiteren entgegenkommenden Radfahrerin. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die drei weiteren Beteiligten verletzt. Einer der Radfahrer musste sogar mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Mutlangen: Einbruch in Geräteschuppen

Über den Maschendrahtzaun gelangte ein Unbekannter zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 13 Uhr, auf das Gelände eines Sportplatzes im Sportplatzweg. Hier flexte er an einem Geräteschuppen den Zugang auf, durchsuchte diesen und entwendete eine große Ast-Heckenschere im Wert von ca. 100 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Unbekannte haben in der Parlerstraße im Rosengarten bei der Grabenallee insgesamt 5 Figuren vom Sockel gestoßen, die dadurch teilweise beschädigt wurden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

