Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: 300 Liter Diesel abgepumpt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nufringen den Tank eines Lkw angebohrt und daraus etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Durch das Aufbohren des Tanks richtete er zudem etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell