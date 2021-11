Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag auf Baustelle in der Schillerstraße und der Lange Straße ihr Unwesen getrieben und dort mehrere Baucontainer ausgebrochen. In der Schillerstraße verschoben sie mit vorgefundenem Werkzeug sogar ein zur Sicherung der Containertür aufgestelltes Betongewicht und durchtrennten anschließend zwei Vorhängeschlösser. Aus dem Container entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen wie Borhammer, Rüttelplatte und Vermessungs-Laser im Wert von etwa 40.000 Euro. Aus einem weiteren zuvor aufgebrochenen Container in der Lange Straße ließen sie Maschinen im Wert von rund 6.000 Euro mitgehen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

