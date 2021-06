Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Rauchmelder verhindert Kellerbrand

Kranenburg (ots)

Unter dem Einsatzstichwort B 3, Kellerbrand, wurden am frühen Montagnachmittag die Löschzüge Kranenburg, Nütterden, sowie die Löschgruppe Mehr unter der Leitung von Brandoberinspektor Peter Berns an den Behaimweg in den Ortsteil Nütterden gerufen. Dort hatte ein Rauchmelder in einem Kellerraum Alarm ausgelöst, weil glimmende Laubreste am Kellerfenster stärkeren Rauch verursachten. Ursächlich hierfür waren Flämmarbeiten mit denen der Grundstückseigentümer Unkraut beseitigen wollte. Durch die Feuerwehr wurde das Kellerfenster gereinigt und die Laubreste mit Wasser abgelöscht. Eine weitere Kontrolle der Kellerräume mit einer Wärmebildkamera ergab keine Feststellung. Neben den Feuerwehren aus Kranenburg waren auch der Rettungsdienst und die Drehleiter aus Kleve, sowie die Polizei im Einsatz. Alljährlich warnen die Feuerwehren eindringlich vor unsachgemäßen Flämmarbeiten, durch die schon so mancher Schaden entstanden ist.

