Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Auffahrunfall fordert eine Schwerverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 18:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Bei hohem Verkehrsaufkommen musste ein 54-jähriger Skoda-Lenker auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 39-jährige Mercedes-Lenkerin bremste in der Folge bis zum Stillstand ab. Eine 26-jährige Opel-Lenkerin konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Mercedes auf und schob diesen auf den Skoda. Die Opel-Lenkerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier Insassen des Mercedes, die 39-Jährige, ein 41 Jahre alter Beifahrer und zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder, sowie der Fahrer des Skoda und dessen 56-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der Opel und der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 52.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell