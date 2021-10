Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl eines Firmentransporters

Gütersloh (ots)

Verl - (TP) - Am frühen Sonntagmorgen (24.10.2021) kam es in Verl, am Paul-Lincke-Weg, zu einem Diebstahl eines Firmentransporters. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Diebe, vermutlich gegen 04:00 Uhr, einen silbernen Mercedes-Benz Sprinter. An dem Klein-Lkw waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen GT-WA 869 angebracht. Ferner war das Fahrzeug mit dem Firmenlogo eines Rietberger Abbruchunternehmens versehen. Mögliche Zeugenhinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

