Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Auto eingebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

In Auto eingebrochen

Bebra - Unbekannte brachen am Mittwochvormittag (18.08.) in einen silbernen Opel Mokka ein. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße im Ortsteil Weiterode. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Langfinger an die im Pkw befindliche Geldbörse samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell