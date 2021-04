Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt) Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Kontrollen mittels Lasermessgerät am 13.04.21 führten zu folgenden Ergebnissen: a) Neustadt, B39, Einmündung K9, Fahrtrichtung BAB 65, Höhe Mitfahrerparkplatz, 09:05 Uhr bis 10:05 Uhr, erlaubte Geschwindigkeit 70 kmh Bei 575 gemessenen Fahrzeugen waren elf zu schnell, der Spitzenreiter mit 88 kmh. b) Neustadt, Sauterstraße, Fahrtrichtung Villenstraße, 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr, erlaubte Geschwindigkeit 30 kmh 48 Fahrzeuge wurden gemessen. Bei fünfen musste die gefahrene Geschwindigkeit beanstandet werden. Der Schnellste wurde mit 43 kmh gemessen. c) Neustadt, An der Eselshaut, Ortseingang, Fahrtrichtung An der Bleiche, 13:33 Uhr bis 14:03 Uhr, erlaubte Geschwindigkeit 50 kmh Es waren keine Geschwindigkeitsverstöße bei 76 gemessenen Fahrzeugen zu beklagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell