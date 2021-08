Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Hünfeld - In der Nacht zu Dienstag (17.08.) brachen Unbekannte in ein Büro in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, die sie daraufhin durchsuchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher kein Diebesgut, hinterließen jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Kämmerzell - Unbekannte brachen zwischen Samstag (14.08.) und Dienstag (17.08.) in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

