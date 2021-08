Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder gestohlen - Geldbörse entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrräder gestohlen

Schotten - Unbekannte entwendeten am Montag (16.08.), in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 14 Uhr, zwei Fahrräder aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Vogelsbergstraße. Bei dem Diebesgut im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Marke "Ghost", Modell "Kato 2 AL" und ein blaues Mountainbike der Marke "Scott", Modell "Acept". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Mücke - Ein Unbekannter entwendete am Dienstagvormittag (17.08.), gegen 11 Uhr, die Geldbörse einer lebensälteren Dame aus deren Tasche. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft im Flensunger Weg verwickelte der unbekannte Mann die Frau in ein Gespräch und griff dabei unbemerkt in die im Einkaufwagen befindliche Handtasche. Anschließend flüchtete der Langfinger in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

