Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeiposten Neuhof

Neuhof (ots)

Am Montag, den 16.08.2021 gegen 17:51 Uhr kam es in Neuhof, in der Lützbachstraße, im Begegnungsverkehr zwischen einem PKW und einem Radfahrer zu einem Unfall. Ein 51jähriger Radfahrer aus Neuhof verletzte sich dabei leicht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

gefertigt: Fonsatti, POK, Polizeiposten Neuhof

