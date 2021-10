Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Gütersloh (ots)

Gütersloh -(TP)- Am Samstagmorgen (23.10.2021)kam es in Gütersloh auf der Verler Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 56-jähriger Gütersloher mit seinem Pkw Opel, gegen 10:35 Uhr, die Verler Straße ortsauswärts in Fahrtrichtung Spexard. In Höhe der Kreuzung Verler Straße/Auf der Haar, musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines Renault-Kleintransporters, offensichtlich infolge der Bedienung seines als Navigationsgerät dienenden Mobiltelefons, zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Infolge der Kollision wurden die Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt und vor Ort durch die Besatzung zweier Rettungswagen erstversorgt. Anschließend wurden beide Gütersloher zur weiteren Behandlung in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verler Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Kräfte der Polizei Gütersloh umgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und die Reinigung der Unfallstelle erfolgte mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Gütersloh. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 15.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell