POL-LB: Ludwigsburg: Jugendliche werfen Verkehrsschild auf die Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 04:00 Uhr entnahmen noch unbekannte Fußgänger, die von der Eisenbahnstraße in Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs waren, ein in der Hermann-Hagenmeyer-Straße temporär aufgestelltes Halteverbotsschild. Dieses warfen die Unbekannten, vermutlich männliche Jugendliche, auf die Fahrbahn. Kurz darauf fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer über das Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro am Schild entsteht. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr durch die unbekannten Fußgänger. Der Verkehrsteilnehmer, welcher über das Schild fuhr, sowie Zeugen, die weitere Hinweise zu den unbekannten Fußgängern haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

