Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211024 - 1274 Frankfurt-Praunheim: Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin meldete am Samstag, den 23. Oktober 2021, gegen 23.20 Uhr, den Fahrer eines Fiat Punto, der mit seinem Auto auf der Heerstraße, in Höhe des Nordwestkrankenhauses, möglicherweise alkoholisiert, unterwegs war.

Die verständigte Funkstreife konnte den beschriebenen Pkw dann in Höhe Heerstraße 40 geparkt auffinden. Der Beschuldigte befand sich noch am Fahrzeug und hielt den Pkw-Schlüssel in der Hand. Er zeigte starke Ausfallerscheinungen, deutlich wahrnehmbar war der Alkoholgeruch.

Gegen seine Sistierung sperrte sich der Beschuldigte, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Im Innenraum des Fiat lagen noch leere Dosen Alkoholika. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Beschuldigte, ein 50-Jähriger aus Darmstadt, wurde nach der Blutentnahme wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell