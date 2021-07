Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen

Sachbeschädigung durch Brandlegung in Grundschule

Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde ein in der Turnhalle angebrachter freistehender Desinfektionsspender durch eine bislang unbekannte Person in Brand gesetzt. Hierdurch entsand eine starke Rauchentwicklung, die in die zu diesem Zeitpunkt leere Turnhalle zog. In der Schwimmhalle unter der Sporthalle befand sich zu diesem Zeitpunkt eine ca. 20-köpfige Schulklasse, die das Gebäude aber noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen konnten. Es entstand minimaler Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel. 06203-93050, in Verbindung zu setzen.

