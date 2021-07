Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim"

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Sinsheim führte am Montag, den 26.07.2021, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim" gleich an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Sinsheim Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch.

Damit reagierte das Polizeipräsidium Mannheim, unter anderem, auf Meldungen aus der Sinsheimer Bevölkerung, wonach es vor allem in den Abendstunden immer wieder zu Ruhestörungen, ausgehend von hochmotorisierten Fahrzeugen im Stadtgebiet, kommen soll.

Das Polizeirevier Sinsheim führte die Verkehrskontrollen gemeinsam mit weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim durch. Insgesamt waren an der Kontrollaktion 22 Polizeibeamte beteiligt, die am Montagabend rund 81 Fahrzeuge sowie 98 Personen überprüften.

An zwei der stationär eingerichteten Kontrollstellen, unter anderem in der Neulandstraße/Höhe Firma Gebhardt und auf der L550/ Schwarzwaldstraße kontrollierten die Einsatzkräfte bis ca. 19:45 Uhr nach ganzheitlichen Gesichtspunkten Verkehrsteilnehmer und deren Fahrzeuge. Im Anschluss verlegten die Polizisten ihren Standort in die Dührener Straße/Höhe Stadtwerke. Während die Verkehrskontrollen dort bis ca. 21:30 Uhr stationär fortgesetzt wurden, kamen parallel auch mobile Kräfte zum Einsatz. Diese beteiligten sich flexibel und lageangepasst bis ca. 22:00 Uhr an der Kontrollaktion und hatten vor allem die Verkehrslage im Stadtgebiet im Blick.

Die Einhaltung der Verkehrsvorschriften stand ebenso im Fokus der Kontrollaktion wie die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und die Überprüfung ihrer Fahrzeugpapiere sowie der Zustand der Fahrzeuge allgemein. Auch das Thema Kindersicherung stand im Mittelpunkt der Verkehrskontrollen.

So wurde beispielweise einer Familie die Weiterfahrt in ihrem BMW untersagt, nachdem im Rahmen der Kontrolle festgestellt wurde, dass der 3 Monate alte Säugling nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert war.

Ein weiterer Autofahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen, weil sich der Verdacht bestätigt hatte, dass er alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier genommen.

Im Rahmen der Kontrollen, konnten insgesamt nachfolgende Verstöße festgestellt werden:

- 1x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 1x Fahren unter dem Einfluss von Drogen - 2x Verdacht der Urkundenfälschung - 3x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1x Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis - 2x fehlende Kindersicherung - 2x mangelnde Kindersicherung - 8x Gurt-Verstoß - 1x Verstoß Abgabeordnung - 1x fehlender Besitznachweis - In 5 weiteren Fällen wurde aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ein Mängelbericht ausgestellt. - In 3 weiteren Fällen werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen, unter anderem wegen Parken auf dem Gehweg, einer abgelaufenen Hauptuntersuchung sowie abgefahrenen Reifen gefertigt.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit in Sinsheim ist ein wichtiger Baustein der Konzeption "Sicher in Sinsheim", der auch in den kommenden Wochen weiter im Fokus von Polizei und Stadt stehen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell