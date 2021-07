Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Toilettenanlage - Wer kann Hinweise geben?

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verwüsteten am Wochenende die Toilettenanlage auf der Alla-Hopp-Anlage in der Straße Am alten Wasserwerk und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Am Freitag, in der Zeit von 8 Uhr bis 21 Uhr, beschädigten der oder die Unbekannten einen Spiegel und verteilten anschließend Toilettenpapier sowie Abfall in der sanitären Anlage. Einen Tag später, am Samstag, wurden im gleichen Zeitraum dann mehrere Lampen zerstört sowie eine Toilette mit Hunde-Kotbeutel verstopft.

Es werden daher dringend Zeugen gesucht, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Anlage gesehen haben.

Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 61696 beim Polizeiposten Ketsch zu melden.

