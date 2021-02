Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug in Tiefenstein beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 24.02.2021, 20:00 Uhr, und Donnerstag, den 25.02.2021, 07:00 Uhr, ist es in Höhe der Tiefensteiner Straße 405 in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung am Fahrzeug gekommen. Hierbei wurde die Heckscheibe eines geparkten PKWs beschädigt. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein unter der 06781-5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell