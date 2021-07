Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Am Freitag den 23.07.2021 gegen 11:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Wolfenbütteler Straße / Heinrich-Büssing Ring in Braunschweig ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Beide Beteiligten geben an, jeweils bei Grünlicht anzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Insofern Zeugen Aussagen zur jeweiligen Schaltung der zum Unfallzeitpunkt von den Beteiligten befahrenen Spuren machen können, mögen sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531- 476 3935 melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell