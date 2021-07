Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei kontrolliert Fahrzeuge in der Fußgängerzone

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 22.07.2021, 09:00 Uhr Die Polizei hat Fahrzeuge kontrolliert, die verbotswidrig in die Fußgängerzone gefahren sind. Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in der Friedrich-Wilhelm-Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ziel waren Pkw, die verbotswidrig durch die Fußgängerzone im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße fuhren. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 19 nicht berechtigt waren, in die Fußgängerzone zufahren. Die betroffenen Fahrzeugführer erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell