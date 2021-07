Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Sturz eines Radfahrers

Polizei sucht Zeugen (19.07.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens am Montag gegen 15 Uhr auf der "Rote-Kreuz-Straße". Ein weißer Kleinwagen fuhr vom Straßenrand an, wobei dessen Fahrer nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete. Ein herannahender 42-Jähriger auf einem Pedelec musste stark abbremsen, um einen Zusammenprall mit dem Auto zu vermeiden. Dabei stürzte kam der Radler und zog sich eine Verletzung am Arm zu. Der Autofahrer fuhr los, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad kam es nicht. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell