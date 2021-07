Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fahranfänger überschätzt sein Können (19.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Seine Fahrkünste überschätzt und einen Unfall mit rund 1.500 Euro Fremdschaden gebaut hat ein Fahranfänger am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Peter-Henlein-Straße. Ein 18-Jähriger verlor beim Versuch, mit einem BMW 320 Touring zu driften, die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten und eine Straßenlaterne. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

