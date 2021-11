Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 65-Jähriger gerät in Konflikt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 12:15 Uhr spazierte ein 65-jähriger Mann mit seinen nicht angeleinten Hunden durch die Kärntner Straße in Ludwigsburg. Aufgrund der bestehenden Leinenpflicht, wies ein Polizeibeamter, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen aufgrund eines anderen Sachverhalts zufällig vor Ort befand, den Herrn an, die Hunde anzuleinen. Doch dieser reagierte uneinsichtig. Als die Polizeibeamten den 65-Jährigen hierauf aufforderten sich auszuweisen, beleidigte er die Polizisten und begab sich auf ein anliegendes Grundstück. Vermutlich um die Verfolgung durch die Beamten zu verhindern, stemmte sich der Tatverdächtige von innen gegen das Tor zu dem Grundstück. In der Folge versuchte der Mann zu flüchten, doch die Polizeibeamten konnten ihn festhalten, zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Hierbei wehrte der 65-Jährige. Um die Identität des Mannes festzustellen, wurde er auf das Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Auf dem Weg und vor Ort sperrte sich der 65-Jährige weiterhin unter Einsatz seines Körpergewichts gegen die Maßnahmen der Polizei und äußerte weitere Beleidigungen. Nach der Identitätsfeststellung wurde der renitente Mann auf freien Fuß entlassen. Nun muss er neben einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der nicht angeleinten Hunde, mit einer Anzeige wegen Beleidung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

