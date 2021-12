Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Balksen - Jogger touchiert

Welver (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (29. Dezember 2021) wurde ein Jogger auf der Stocklarner Straße leicht verletzt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Hamm befuhr zuvor die Stocklarner Straße in Richtung Oestinghausen. Als er kurz vor der Straße "Am Schmerbrock" war, kam aus dieser ein 57-jähriger Soester Jogger, der seinen Weg nach rechts auf den Stocklarner Weg fortsetzte. Bei entgegenkommendem Verkehr konnte der Autofahrer nicht mehr weit genug nach links ausweichen und touchierte den Jogger mit seinem rechten Außenspiegel, wodurch dieser sich leicht verletzte. (reh)

