Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck entwendet

Steinfurt-Bu. (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Mennistenstiege in Burgsteinfurt sind unbekannte Täter am Montag (15.02.21) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Die Täter entwendeten Schmuck - unter anderem Ketten sowie einen Ring - aus Schatullen. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von 40 Minuten eingegrenzt werden, da die Bewohnerin nur kurze Zeit außer Haus war. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt bittet daher Zeugen um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

