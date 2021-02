Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Bo. (ots)

Am Dienstag (16.02) fuhr ein brauner VW Passat gegen 08.55 Uhr in Steinfurt auf den Parkplatz des Ärztehauses an der Mauritiusstraße 9. Die Fahrerin ließ eine ältere Dame mit ihrem blauen Kleinwagen ausparken. Als die Dame den Passat passiert, streift sie diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Es entstanden Kratzer und Verformungen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die ältere Frau mit dem blauen Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell