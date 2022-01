Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Jahreswechsel

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Datum: 01.01.2022

Rüthen-Oestereiden - Pkw überschlagen - Fahrer schwer verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 87 Jahre alter Mann aus Rüthen mit dem Pkw Ford die L536 von Erwitte-Eikeloh in Richtung Rüthen-Oestereiden. Unmittelbar hinter der BAB-Überführung, Ausgangs einer Linkskurve, verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr leistete technische Hilfe und konnte den Rüthener aus dem Fahrzeug befreien. Die Erstversorgung der Verletzungen erfolgte durch den Rettungsdienst und den Notarzt. Zum Einsatzort wurde ein Rettungstransporthubschrauber angefordert. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AG)

Erwitte-Bad Westernkotten - Radfahrer bei Sturz leicht verletzt Am Freitagmorgen, gegen 10.20 Uhr befuhr ein 85 Jahre alter Mann aus Erwitte-Bad Westernkotten mit einem Fahrrad den Radweg parallel zur Nordstraße. In Höhe Nordstraße 55 verlor er die Kontrolle über das Fahrrad, geriet auf den angrenzenden Grünstreifen und kam hier zu Fall. Durch das Sturzgeschehen zog er sich leichte Verletzungen zu. Um die Verletzungen kümmerte sich vor Ort der alarmierte Rettungsdienst. (AG)

Wickede - Mitfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt Eine 77 Jahre alte Frau aus Menden, befuhr am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr mit einem Pkw der Marke Opel Corsa die Oststraße. An der Kreuzung Oststraße / Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 43 Jahre alten Mannes aus Wickede, der mit seinem Pkw Skoda auf der Hauptstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Kollision wurde eine 13 jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Um die Verletzungen der jungen Dame kümmerte sich der Rettungsdienst. (AG)

Geseke - Vorfahrt nicht beachtet - leicht verletzt Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Salzkottener Staße / Tudorfer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 54 Jahre alter Mann aus Geseke befuhr mit seinem Pkw Renault den Tudorfer Weg und beabsichtigte die Salzkottener Straße in Richtung Schanzendrift zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Frau aus Geseke die mit ihrem Pkw Daewoo auf der Salzkottener Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss rollte das Fahrzeug des Gesekers gegen einen Pkw Renault Megane. Dessen Fahrer, ein 64 Jahre alter Mann aus Geseke, stand verkehrsbedingt wartend in der Straße Schanzendrift. Sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Die Fahrerin des Daewoo wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzungen. (AG)

Lippetal-Herzfeld - Einbruch in ein Wohnhaus In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr bis Samstagmorgen, 01.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein. Den Zutritt verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Terrassentür. Im Haus selbst durchsuchten sie die Behältnisse. Mit einer geringen Bargeldmenge konnten sich die Täter entfernen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (AG)

Lippetal-Herzfeld - Einbruch in ein Wohnhaus Die Abwesenheit der Hausbewohner eines Wohnhauses im Gewerbegebiet Herzfeld nutzen bislang unbekannt Täter zu einem Einbruch. Während die Hausbewohner den Jahreswechsel bei einer Silvesterfeier verlebten, hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie die Räume und öffneten die Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck als Beute konnten sie sich unerkannt entfernen. Auch hier bittet die Polizei in Soest um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02921-91000. (AG)

Soest - Pkw überschlagen - Fahrer verletzt Für einen 18 Jahre alten Soester begann das neue Jahr nicht so perfekt. Gegen 04.40 Uhr war der junge Mann mit einem Pkw VW Golf auf dem Kölner Ring unterwegs. Er steuerte sein Fahrzeug vom Westenhellweg kommend in Richtung Paradieser Weg. Zwischen den Einmündungen Herenfridstraße und Meister-Conrad-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Grünstreifen, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung des Verletzten. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht des Fahrens unter Einfluss alkoholischer oder anderer berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der noch recht frische Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. (AG)

Kreis Soest - Jahreswechsel ohne besondere Vorkommnisse Aus polizeilicher Sicht verlief der Jahreswechsel ins neue Jahr 2022 relativ ruhig. Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest hielten sich offensichtlich an die coronabedingten Vorgaben, sodass keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt werden konnten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Einsatzgeschehen für die Polizei in der Silvesternacht relativ überschaubar war. Vereinzelt war es zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen gekommen. Darüber hinaus wurden der Leitstelle der Polizei Ruhestörungen gemeldet, die aber nicht über das übliche Maß eines normalen Wochenendes hinausgingen. Zwei Personen mussten in Lippstadt in Gewahrsam genommen werden. Sie haben die Silvesternacht in einer Zelle verbracht und dort ihren Rausch ausgeschlafen. (hn)

