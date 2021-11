Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Borken (ots)

Am Donnerstag stellte ein Autofahrer seinen blauen Opel Corsa gegen 17.20 Uhr auf dem rechten Seitenstreifen der Weseler Landstraße (zwischen Butenwall und Hawerkämp) in stadtauswärtiger Richtung ab. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, stellte er den abgeknickten rechten Außenspiegel fest - auch das Spiegelglas war gebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Borken (02861-9000).

