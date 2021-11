Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizisten gestreckten Mittelfinger gezeigt

Ahaus (ots)

Ein strafrechtliches Nachspiel wird eine Beleidigung eines 31-Jährigen in Ahaus haben. Zwei Polizisten standen in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz am Bahnhof, als der Mann an dem Einsatzsatzfahrzeug vorbei lief und ihnen den gestreckten Mittelfinger entgegenhielt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Wohnungslosen ein.

