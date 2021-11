Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der L 33

Nideggen (ots)

Nideggen - In einen Verkehrsunfall auf der L 33 in Höhe der Ortslage Nideggen waren am Donnerstagnachmittag mehrere PKW involviert. Die beteiligten Fahrzeugführer:innen erlitten schwere Verletzungen und mussten vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zur weiteren medizinischen Versorgung zugeführt werden.

Um 16:37 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei die ersten Anrufe zu einem größeren Unfallgeschehen auf der L 33 in Höhe der Ortlage Nideggen ein. Aufgrund der Hinweise, dass gleiche mehrere PKW an dem Unfall beteiligt sein sollten, wurden neben der Polizei auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle ergaben, dass ein 20 Jahre alter Mann aus Hürtgenwald mit seinem PKW zur Unfallzeit die L 33 aus Richtung Vettweiß kommend in Richtung Nideggen befuhr. Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Ortseinfahrt Nideggen kam er aus bislang unbekannten Gründen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort stieß er zunächst mit dem PKW einer 45 Jahre alten Frau aus Zülpich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des Hürtgenwalders um die eigene Achse. Dies hatte im weiteren Ablauf des Unfallgeschehens zur Folge, dass sein Wagen mit zwei ebenfalls in Richtung Vettweiß fahrenden nachfolgenden Fahrzeugen kollidierte. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Zeit der Unfallaufnahme musste die L 33 zwischen Nideggen und dem Abzweig nach Thum komplett gesperrt werden.

