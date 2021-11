Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher machen Beute im fünfstelligen Bereich

Aldenhoven (ots)

Unbekannte Täter brachen von Montag auf Dienstag in zwei Lagerhallen in Niedermerz Weiler ein und erbeuteten Geräte und Maschinen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedermerz Weiler gerufen. Dort hatten Einbrecher sich zwischen Montag, 01.11.21, 13:00 Uhr und Dienstag, dem 02.11.21, 07:15 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. Sie entwendeten unter anderem kleinere Maschinen und Gartengeräte. Damit jedoch nicht genug. Auch beim benachbarten Betrieb in der Straße "Langweiler" machten sich die Diebe im gleichen Zeitraum zu schaffen, indem sie in eine Lagerhalle / Scheune einbrachen und dort ebenfalls Maschinen und Werkzeug entwendeten. Insgesamt machten die Unbekannten Beute im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts nutzten und bittet Zeugen, die rund um die beiden landwirtschaftlichen Betriebe an der Straße "Langweiler" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell