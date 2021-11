Polizei Düren

POL-DN: Nach Verkehrsunfall auf der Aachener Landstraße: Geschädigte gesucht

Jülich (ots)

Normalerweise sucht die Polizei nach einer Unfallflucht den Verursacher. Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Aachener Landstraße wird nun jedoch die geschädigte Autofahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Mittwoch, den 27.10., gegen 11:25 Uhr befuhr ein Autofahrer die Aachener Landstraße in Fahrtrichtung Jülich. Vor ihm fuhr ein 79-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin. Als die Fahrbahn durch eine Baustelle verengt wurde, streifte der 79-Jährige mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw. Er hielt jedoch nicht an, sondern setzte sein Fahrt fort, während die Geschädigte anhielt, um den an ihrem silbernen Pkw entstandenen Schaden zu begutachten. Der Autofahrer, der die Szene beobachtet hatte, fuhr dem Unfallverursacher hinterher und machte ihn wenige Minuten später auf das Geschehene aufmerksam. Gemeinsam fuhr man zurück zur Unfallstelle, doch die Frau und ihr Auto waren nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet nun die Frau, deren Auto am 27.10. gegen 11:25 Uhr auf der Aachener Landstraße beschädigt wurde, unter der Rufnummer 02421 949-5230 mit der sachbearbeitenden Beamtin Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell