Polizei Düren

POL-DN: Kind beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Düren (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurde ein sieben Jahre alter Junge von einem Pkw erfasst, als er in Begleitung seiner Mutter eine Straße überqueren wollte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:50 Uhr stand ein 31-Jähriger mit seinem Pkw, kommend aus Richtung Weierstraße, auf der Straße "Am Altenteich" an einer roten Ampel. Er beabsichtigte, bei Grünlicht nach links auf die Stürtzstraße abzubiegen. Als die Ampel grün zeigte, begann der Dürener mit dem Abbiegevorgang. Dabei sah er einen sieben Jahre alten Jungen zu spät, der auf einem Tretroller die Fußgängerfurt auf der Stürztstraße querte. Der Fahrer fuhr den Jungen an, dieser stürzte. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen sagten der Polizei später, der Junge sei mit seiner Mutter aus dem Holzbendenpark gekommen. Ob die Fußgängerampel für Mutter und Sohn rot oder grün gezeigt hatte, konnte aufgrund differierender Zeugenaussagen vor Ort nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell