Polizei Düren

POL-DN: Polizei schnappt räuberischen Dieb

Düren (ots)

Am vergangenen Freitag nahm die Polizei einen 26 Jahre alten Mann in Gewahrsam. Zuvor hatte er an "Gut Weyern" randaliert und wollte in einem Supermarkt Waren stehlen. Zudem ging er einen Mitarbeiter des Supermarktes körperlich an.

Ein Zeuge rief gegen 18:35 Uhr die Polizei an und meldete einen Randalierer an Gut Weyern. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Unbekannte, nach Angebe des Zeugen ein ganz in weiß gekleideter Mann, die Örtlichkeit jedoch mit einem Fahrrad in Richtung "An der Kuhbrücke" verlassen. Bei der Absuche der Umgebung sahen die Beamten, wie zwei Personen eine dritte, ganz in weiß gekleidete Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf dem Boden festhielten. Die Beamten eilten zur Hilfe und hielten den betrunkenen und aggressiven Mann in Schach, der sich zeitweise vehement gegen die Maßnahmen wehrte.

Es stellte sich heraus, dass der 26 Jahre alte Mann aus Düren den Supermarkt mit Waren verlassen wollte, die er nicht gezahlt hatte. Ein Mitarbeiter wollte den Dieb aufhalten, doch dieser teilte Hiebe und Tritte in Richtung des Angestellten aus. Daraufhin eilte ein Kunde zur Unterstützung herbei, gemeinsam habe man den Täter überwältigt und festgehalten.

Der Dieb selbst konnte keine Angaben zum Sachverhalt machen. Die Beamten gehen davon aus, dass er dafür zu betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Gewahrsamszelle. Er wird sich nun wegen Räuberischem Diebstahl, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell