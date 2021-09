Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit 5.000 Euro Schaden (22.09.2021)

Vöhringen, Landkreis Rottweil (ots)

An der Einmündung der Autobahnabfahrt Sulz am Neckar auf die Landesstraße 409 hat sich am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos ereignet. Gegen 16.15 Uhr wollte eine BMW-Fahrerin auf die L 409 abbiegen und hielt davor verkehrsbedingt an. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer nahm den BMW zu spät wahr und fuhr auf den Wagen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

